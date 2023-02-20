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Сегодня, 22:07

Разин: «Всем понятно, что «Витязь» сохранит шестое место. И нам на седьмом никто не угрожает»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2).

«Встречались две команды, которые выполнили задачу на сезон. Хоккей был не от ножа, а академичный. Из-за этого малое количество удалений — одно у «Витязя», одно у нас. На подсознании у ребят сидит, что нужно обойтись без травм. Поэтому было мало силовых приемов, мало борьбы.

Хорошо, что мы выиграли. Ребят с победой. Смогли переломить игру. Второй период был плохой, третий понравился больше. Выигрывать всегда приятно, хотя это особой роли не играет — всем понятно, что «Витязь» сохранит шестое место. И нам на седьмом никто не угрожает. Все прошло в дружественной форме», — цитирует тренера сайт череповчан.

«Северсталь» набрала 71 очко в 65 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 76 баллами после 66 игр располагается на 6-й строчке Запада.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-smogli-perelomit-igru-c0e631d347/
ХК Витязь
ХК Северсталь
Андрей Разин
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