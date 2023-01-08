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КХЛ

Сегодня, 20:13

Разин о победе над «Куньлунем»: «Сегодня поиграли в «американские горки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (6:5).

— Сегодня поиграли в «американские горки». Большое преимущество было в первом периоде. Ничего не предвещало того, что случится во втором периоде. Победа есть победа. Спасибо болельщикам за поддержку. Спасибо ребятам, что вытащили. Всех с победой.

— Команда слишком поверила в свои силы во втором периоде? Или проблемы в игровых кондициях?

— Были ошибки. Их и индивидуальными назвать нельзя. У нас молодая команда. Когда один защитник грубо ошибся, вместо того чтобы забыть эту ошибку, идет наслоение. Наступает «трясогузка». До перерыва очень сложно успокоить, «подсобрать». У нас ребята просто «вылетели». Хорошо, что три пропустили, а не шесть. Вторые периоды — вроде играем неплохо, шайбу держим. Но засасывает наше болото. Надо обрезать эти вторые периоды.

— Что вы сказали команде во втором периоде?

— Сначала хотел успокоить, потом взбодрить. Остальное — секрет.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-segodnya-poigrali-v-amerikanskie-gorki-08e1c94acf/
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
Андрей Разин
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