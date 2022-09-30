Разин — о поражении от «Локомотива»: «Все было в наших руках. Взять и отдать такую игру»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:5).

— Тяжело комментировать. Все было в наших руках. Взять и отдать такую игру. Играть втроем по две минуты тяжело. Вратарь весь в мыле. Такие поражения психологически тяжело переносятся. Жизнь продолжается. Хочется «Локомотив» поздравить с победой. Им победа была нужнее. Видно было, что ребята выложились за тренера, который отсутствует.

— Первые два периода были за вами, а третий не получился. Почему? Ребята подустали или не выполнили вашу установку?

— Чисто микромоменты. Когда при счете 3:1 мы не забиваем — Исаев вытащил из пустых ворот. Тут же мы сами себе на ровном месте шайбу не выводим, привозим. Третий период — такие два глупых удаления получить при счете 3:3. Конечно, у «Локомотива» крылья выросли. Потом у нас были еще моменты — три раза в пустые ворота бросали. Как можно не забить... «Локомотиву» больше надо было, им и воздалось.