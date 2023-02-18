Разин: «Почему не вышел Робин Пресс? Есть причины»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:3).

— Сегодня все ребята понимали, к чему эта игра может привести. Сыграли ответственно, надежно, самоотверженно. Хорошо сыграло меньшинство. Забили свои голы. Всех с победой.

— С победой, с выходом в плей-офф. В первом периоде вы играли не очень активно. С чем это связано?

— Мы не играем только в откат или только в давление. Мы играем в зависимости от ситуации. Значит, так развивалась ситуация. Посмотрели последнюю игру «Спартака» с «Динамо». Оценили их действия. Увидели, что в первом периоде «Спартак» был очень активен. Поэтому ребят предупредили, может быть, мы где-то и перестраховались. Я бы не сказал, что мы отдали территорию и играли в откат. Такого задания не было.

— Почему не вышел Робин Пресс сегодня?

— Есть причины.

— Для вас стала неожиданностью отмена гола «Спартака»?

— Никаких комментариев. Судьи так решили.

— Пыленков, Петунин и Пилипенко выведены из списка травмированных. Когда ждать их на льду?

— Петунин, Пилипенко — в ближайшее время. По поводу Пыленкова — прогнозов не даю. Может в плей-офф выйти, но это будет зависеть от разработанности его руки.

— Если вы останетесь на седьмой строчке, хотели бы вы сыграть с «Торпедо»? Вы с ними неплохо играете.

— Мы и у ЦСКА две из трех игр выиграли. С «Торпедо» — мы из пяти четыре вничью сыграли. Если такой логики придерживаться, то на ЦСКА выходить лучше. Мы не выбираем соперника, как бы это банально ни звучало. Тем более, в первой четверке вообще ничего не понятно. У нас есть шанс за шестое место побороться. Мы будем. Почему бы и нет. Следующую игру мы играем как раз с «Витязем».