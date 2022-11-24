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КХЛ

24 ноября, 22:13

Разин: «Витязь» — наш конкурент за место в восьмерке. Победа очень хорошая. Победа дорогая»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2).

— Все все понимали. «Витязь» — наш конкурент за место в восьмерке. Очень важная игра, тем более, у нас сегодня вышел молодой вратарь. В том году он так же дебютировал. Хотелось бы найти специалиста по «Витязю». Ребята молодцы. Сыграли строго, в обороне много переловили на себя. Конечно, не без ошибок, но их было сегодня минимальное количество. Победа очень хорошая. Победа дорогая. Спасибо болельщикам.

— Шугаев выбыл на долгий период?

— Шугаев получил травму в прошлой игре в первом периоде. Два остальных периода он играл на обезболивающих, поэтому ему спасибо. Пока прогноз неутешительный. Мы ждем Самонова. Мы не форсируем, сезон длинный. Мы не хотим, чтобы он усугубил свою травму. Дождемся его оптимальных кондиций, будем играть теми, кто есть. В прошлом году у нас тоже была тяжелая ситуация, когда Влад Подъяпольский травмировался. И все думали, как мы будем играть Шугаев — Шостак. Потом тоже была ситуация, когда все вратари были на травме. Ребята из «Алмаза» играли. Тем лучше для них, пусть проявляют себя. Для нас это стресс, для них это опыт.

— Вы будете как-то отдельно работать с молодыми вратарями? Или не будете их трогать?

— Конечно же тренер по вратарям с ними разговаривает. Не только с молодыми. Что-то рассказывает, по-своему настраивает. Я во вратарской кухне мало разбираюсь. Моя задача — угадать с вратарем, а натренировать и настроить — задача Андрея Борисовича.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-ochen-vazhnaya-igra-936dd166f4/
ХК Витязь
ХК Северсталь
Андрей Разин
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