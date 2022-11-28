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КХЛ

28 ноября, 22:21

Разин: «Кто не видел саму игру, советую: посмотрите, мы не так плохо смотримся»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин принес извинения болельщикам за поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сибири» (2:3).

— Показал ребятам вчера все голы, пропущенные в октябре и ноябре. В проигранных матчах. Решающие голы. Все голы или мы сами себе привозили, или там были глупейшие ошибки, расхлябанность. Видимо, не все показал. Какие голы мы сегодня пропускали...

Хочется извиниться перед болельщиками. Ребята стараются. Парень 2005 года при счете 2:0 пинает клюшку в сторону игрока другой команды. Мы даем глотнуть сопернику воздуха. Бывает такое. Казнить этого парня я не могу. Надо его поддержать. Казнить надо только самого себя, не рассказал ему эти правила. Надеюсь, ему будет урок. Стрелы мы в него ни в коем случае не кидаем. Мы сами себе на ровном месте привезли третий гол. Надо через все это пройти. Надо пережить. Это тяжело. Были ситуации намного хуже. Время есть исправить все это. Игра есть. Кто не видел саму игру, советую: посмотрите, мы не так плохо смотримся.

— Сегодня Александр Суворов оформил дубль. За счет чего Александр так прогрессирует несмотря на две травмы в течение сезона?

— С молодыми больше разговариваешь, больше объясняешь их роль. Больше готовишь психологически. Сашка не исключение. Он боец. С характером. Парень и хочет, и старается. Немного его раскрепостили, дали больше времени и в большинстве, и в меньшинстве. Он почувствовал доверие. Доверие окрыляет молодых. Вот отсюда результат.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-khochetsya-izvinitsya-pered-bolelshchikami-3238829e3e/
ХК Северсталь
ХК Сибирь
Андрей Разин
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