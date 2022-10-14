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КХЛ

Сегодня, 16:35

Разин — о штрафе в 500 тысяч рублей: «Теперь мои пресс-конференции будут неинтересными»

Главный тренер «Северстали» Разин заявил, что теперь его пресс-конференции будут неинтересными
Анна Горшкова
Корреспондент
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал дисквалификацию на один матч и штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Сегодня узнал, что меня дисквалифицировали и наложили штраф в размере 500 тысяч рублей. Хочу обратиться сначала к журналистам и сказать, что не ждите от меня каких-то развернутых ответов, все они будут односложными. Куда деваться. Свои социальные сети я удалять не буду. Я там рассказываю много интересного и про команду, даю советы маленьким хоккеистам и их родителям. Смысла удалять это нет. Повторюсь, что теперь мои пресс-конференции будут неинтересными», — сказал Разин в видеообращении в своем Telegram-канале.

В пятницу КХЛ дисквалифицировала Разина за высказывания относительно работы судей в матче против московского «Динамо» (1:2 Б) и оштрафовала «Северсталь». Таким образом, специалист пропустит пятничный матч с «Куньлунем».

КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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Главный тренер «Северстали» Разин дисквалифицирован на один матч