Разин высказался о том, что «Северсталь» сыграет с ЦСКА в первом раунду плей-офф КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над ЦСКА (6:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В 1-м раунде плей-офф эти команды будут играть друг против друга.

«Буквально через два дня опять играем с ЦСКА, те игры уже будут совсем другого характера. Сегодня решили дать шанс ребятам, которые мало попадали в состав. Есть ребята, которые вообще только из Высшей лиги подъехали. Они очень сильно хотели доказать, поэтому и была такая самоотдача.

Попали в плей-офф на ЦСКА? Нет такого, желаемый или нежелаемый соперник. Самое главное — настроить ребят, чтобы они верили в победу. Сегодняшний успех должен их как раз окрылить. На кого попали — на того и попали», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.