Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

22 ноября, 22:00

Разин: «Мне не стыдно за игру «Северстали», она есть, с обилием голевых моментов»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче КХЛ.

«Игра забывается, результат остается, но мне не стыдно за игру команды, она есть, с обилием голевых моментов. Жаль, что нам такие голы заходят. Но никуда не деяться, мы учимся. Радует, что никогда не опускаем руки, работаем. Результата сегодня нет — завтра придет. Это спорт. Это жизнь. Если долго мучится, то что-нибудь получится», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.

«Северсталь» находится на девятой строчке в турнирной таблице Запада, набрав 32 очка в 33 играх.

Источник: https://t.me/hcseverstal/8218
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Разин
1
0
Читайте также
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
История Андрея Пятницкого: голы «Ливерпулю», интерес «Реала», нелепая травма
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Локомотив» обыграл «Сочи» и прервал серию из пяти поражений подряд

6:2! СКА на своем льду победил ЦСКА в матче лидеров Западной конференции