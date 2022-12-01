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Сегодня, 22:49

Разин: «Если бы перед игрой со СКА сказали, что мы увезем ничью в основное время, я бы был доволен»

Разин прокомментировал поражение «Северстали» от СКА в матче КХЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от СКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Думаю, мы не испортили праздник хоккея, зрителям матч должен был понравиться. Обилие моментов, голы, комбинации, ошибки. Жаль, что мы на одну ошибку совершили больше. Глупый гол в большинстве пропустили, но это уже не первый, в этом сезоне у нас такая «болезнь». Причем, важный гол, переломный. Если бы перед игрой сказали, что мы увезем ничью в основное время, я бы был доволен. А так у нас был моментик в конце матча, жалко, что не использовали.

Как объяснить второй гол, как убрать эту ошибку? Я не знаю. Тот же третий гол — позиционная атака, вместо того, чтобы бросить в створ, мы не попадаем по воротам, выкидываем по стеклу в свою зону, соперник меняется, накладывает, и мы получаем гол. Кроме как детскими эти ошибки не назвать. А соперник сильный, он за такие ошибки наказывает», -приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Северсталь» находится на девятой строчке Запада, набрав 35 очков в 37 матчах.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
Андрей Разин
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