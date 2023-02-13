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КХЛ

13 февраля, 23:13

Разин: «Я похвалю вратаря — он следующую игру плохо играет. С этой точки зрения не буду хвалить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1 Б).

— Последняя игра этой домашней серии. Тяжелая серия, много овертаймов, буллитов, много сил забрала. Сегодня я очень доволен, что мы завоевали одно очко. Ребята очень самоотверженно играли, старались, выстояли 3х5. Думаю, что заслужили очко. Победу все-таки заслужил «Локомотив». Все справедливо.

— Чем объясните ничью в основное время?

— Конечно, я согласен с Игорем Никитиным. Я похвалю вратаря — он следующую игру плохо играет. С этой точки зрения не буду хвалить. У них — очень хорошо сыграл вратарь.

— Что скажете о выездных матчах?

— Выездная серия будет очень важной — и «Спартак», и «Витязь». У нас, в принципе, есть хоть небольшой, но шанс догнать «Витязь». Тем более, что будет стыковая игра. Готовимся. Сейчас дадим команде немного отдохнуть. Как раз перерывчик небольшой. Потом пять игр через день с перелетами. Важный такой отрезок.

— Длинная серия получилась. Вы довольны этой серией?

— Мы сыграли шесть игр, проиграли только «Куньлуню» и сегодня одно очко взяли. Девять из двенадцати, тем более, две игры с «Локомотивом», «Магнитка», ЦСКА. Жалко, что «Куньлуню» проиграли. Но что поделаешь. Это игра, это хоккей.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-vsye-spravedlivo-b237c4e6e0/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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