Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 сентября, 13:57

Разин о штрафе в 300 тысяч рублей от КХЛ за критику судейства: «Кому почка нужна?»

Главный тренер «Северстали» сообщил о штрафе от КХЛ за критику судейства
Карен Саркисян
Корреспондент
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сообщил о штрафе в 300 тысяч рублей от Континентальной хоккейной лигой за критику судейства после поражения в матче регулярного чемпионата с «Автомобилистом» (3:4).

В прошедшей встрече 45-летний специалист остался недоволен решением судей удалить в конце нападающего череповецкого клуба Даниила Вовченко.

«Пришел штраф от лиги: 300 тысяч! Кому почка немолодого человека нужна? Недорого отдам!» — написал тренер в своем Telegram-канале.

В следующей игре регулярного чемпионата команда Разина 6 сентября сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом». Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://t.me/razigol7/378
Даниил Вовченко
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
Андрей Разин
2
1
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мальцев дисквалифицирован на три матча ВХЛ за толчок Танкова

«Витязь» представил ретро-форму на новый сезон КХЛ