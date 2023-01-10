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КХЛ

10 января, 23:23

Разин — о победе над «Торпедо»: «Очень важные два очка»

Мария Гусева
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:4 Б).

«Очень важные два очка. По игре много ошибок наделали, имели преимущество в первом периоде. Но с «Торпедо» так и предполагается так играть... Туда-сюда, на контратаках. Старались не нарваться на эти контратаки. Но опять наша беда... Мы уже какой гол пропускаем в большинстве. Хорошо, что сравняли, хорошо, что выиграли», — цитирует пресс-служба КХЛ Разина.

«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко. «Торпедо» располагается на 3-й строчке с 66 очками.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Андрей Разин
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