Андрей Разин: «Федеральные каналы должны раскручивать хоккей. Как ни взглянешь — там один футбол»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги первой игры первого раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (2:5).

— Провели хороший первый период, держали шайбу, в принципе, неплохо действовали в атаке. Во втором периоде пару смен себе сами привезли, плюс ужасное выступление наших центральных на точке — проиграли армейцам 17-45, что ли, и первые два гола пропустили из-за этого. В принципе, все голы были одинаковыми, не считая шайбы в пустые: наброс, подставление. Разберем, посмотрим, серия только началась, поборемся.

— Вдохновляет ли вас, как начался плей-офф?

— Вдохновляет? Да мы на другие команды не смотрим, у нас своих проблем достаточно. Интересный чемпионат, интересный плей-офф, это интересно должно быть болельщикам, зрителям. И федеральные каналы должны это раскручивать, а то как ни взглянешь: один футбол, футбол, футбол. Плей-офф идет, ты смотришь новости, телевизор включаешь, начинается футбол, третью лигу уже обсасывают. А тут такие интересные матчи, никого из экспертов даже не приглашают.

— Для «Северстали» важно, чтобы ее показывали по федеральному каналу?

— Для меня — нет, конечно, но аудитории, я думаю, это интересно. А так — куда, сегодня первая игра, а у нас ни перед матчем, ни после не брали интервью. Зато в футболе — кто, куда, в какой туалет зашел, сколько там бумаги оторвал. А здесь — вопрос то не ко мне, очень интересный чемпионат и очень интересный плей-офф, а освещается один футбол.

— Сегодняшние подставления можно назвать определенной случайностью, которая не может повторяться постоянно?

— Взять Плотникова из ЦСКА и наших Денисова, Седова, Чуркина, который 2001 года рождения — конечно, им тяжело противостоять таким шкафам. В следующем матче попробуем выпустить ребят побольше.

Второй матч серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 4 марта.