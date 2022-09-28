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28 сентября, 10:42

Главный тренер «Северстали» Разин рассказал, как клуб будет выходить из ситуации с достижением пола зарплат

Мария Гусева

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, как клуб будет выходить из ситуации с достижением пола зарплат, который прописан в регламенте.

«На данный момент мы показываем неплохой результат, но регламент для достижения пола зарплат обязывает подписать контракт еще с кем-то. С одной стороны, усиление нам не помешало бы, но с другой — средств на очень хорошего игрока в бюджете не осталось, а брать кого попало мы не хотим. Получается замкнутый круг», — приводит слова Разина Betonmobile.ru.

Специалист рассказал о ситуации в прошлом сезоне, когда «Северсталь» избежала штрафа, хотя не дотянула до пола зарплат.

«Мы тогда часть денег из зарплатного бюджета заложили в премиальные, из-за чего, собственно, и не дотянули до пола зарплат. В связи с пандемией и остановкой регулярного чемпионата лига, скажем так, простила нам этот момент. Но в этом году такое уже вряд ли пройдет. Поэтому, пользуясь моментом, прошу КХЛ рассмотреть возможность не штрафовать клубы, если они даже с недостижимым полом зарплат добились хороших результатов», — добавил он.

«Северсталь» занимает 9-е место в таблице Западной конференции КХЛ с 12 очками в 11 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/razin-rasskazal-kak-severstal-budet-vyihodit-iz-situatsii-s-dostizheniem-pola-zarplat
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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