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Сегодня, 22:10

Буцаев о поражении от «Северстали»: «К сожалению, сегодня мы не в фаворе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3).

«К сожалению, сегодня мы не смогли добиться победы. Не скажу, что мы этого не хотели или не делали ничего для победы. Наверное, концовка второго периода и начало третьего стали определяющими. Но не могу осуждать игрока, который получил большой штраф — это спорный момент. Мы пропустили гол вчетвером и необязательный третий гол, когда уже продолжилась игра в формате «5х5».

Пытались спасти матч и создавали моменты, но не смогли их реализовать. Не вся команда вошла в игру с первых минут, где-то долго входили, где-то в подсознании сидело, что можем сыграть без каких-то особых затрат. К сожалению, сегодня мы не в фаворе», — приводит слова тренера пресс-служба подмосковной команды.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2).

Источник: https://t.me/hc_vityaz_khl/4077
ХК Витязь
ХК Северсталь
Андрей Разин
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