Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:43

Мартемьянов — о поражении от «Салавата»: «Масса ненужных удалений поставила нас на колени»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов объяснил поражение команды от «Салавата Юлаева» (3:6) в матче КХЛ.

«Нам противостоял очень опытный, турнирный боец. Мы постарались сыграть в прессинг, многое удавалось. К сожалению, масса ненужных удалений поставила нас на колени. Несмотря на то, что проиграли, я благодарен парням за то, что не останавливались, шли до конца. Были моменты, когда могли зацепиться, но тактическая ошибка поставила нас в такое положение.

Игра была очень эмоциональной с обеих сторон. «Салават Юлаев» более хладнокровно использовал свои моменты и здорово сыграл на контратаках. Как планируем провести паузу? Отдохнем и поработаем — коротко и ясно», — приводит слова Мартемьянова сайт лиги.

«Сибирь» находится на третьей строчке «Востока», имея на счету 51 очко в 42 матчах. В следующей игре команда встретится на выезде с «Трактором» 19 декабря.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
1
0
Читайте также
Сломала позвоночник и ушла из спорта. А теперь зарабатывает на портале для взрослых
Засилье советников в сборной. Штаб России на Кубке Первого канала необъяснимо раздут
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Козлов — о победе над «Сибирью»: «Горжусь, как играли в обороне, парни ловили шайбу на себя»

Кравец: «Хотелось бы выиграть «Ак Барс», но хорошо, что и очко взяли»