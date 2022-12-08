Мартемьянов — о поражении от «Салавата»: «Масса ненужных удалений поставила нас на колени»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов объяснил поражение команды от «Салавата Юлаева» (3:6) в матче КХЛ.

«Нам противостоял очень опытный, турнирный боец. Мы постарались сыграть в прессинг, многое удавалось. К сожалению, масса ненужных удалений поставила нас на колени. Несмотря на то, что проиграли, я благодарен парням за то, что не останавливались, шли до конца. Были моменты, когда могли зацепиться, но тактическая ошибка поставила нас в такое положение.

Игра была очень эмоциональной с обеих сторон. «Салават Юлаев» более хладнокровно использовал свои моменты и здорово сыграл на контратаках. Как планируем провести паузу? Отдохнем и поработаем — коротко и ясно», — приводит слова Мартемьянова сайт лиги.

«Сибирь» находится на третьей строчке «Востока», имея на счету 51 очко в 42 матчах. В следующей игре команда встретится на выезде с «Трактором» 19 декабря.