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Сегодня, 18:41

Мартемьянов: «В последнее время немножко пошел спад, для парней в плане уверенности эта победа была очень важна»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).

«Очень напряженный матч, обе команды играли на результат. Было много численного неравенства с обеих сторон. Я благодарен парням, кто сражался в меньшинстве: действовали правильно и самоотверженно! К счастью, мы не дали сопернику раскрыть возможности, единственное, пропустили гол «3 на 5».

Очень важная победа для нас! В последнее время немножко пошел спад, для парней в плане уверенности эта победа была очень важна.

Насколько спал груз с плеч сейчас у ребят? Не скажу, что он сильно давил, но поддавливал. Конечно, такие вещи неприятны, когда серия идет, и ты не можешь выиграть. Прошлый матч мы играли без лидеров. Те парни, кто участвовал в той игре, показали довольно хороший хоккей. Мы сделали это для того, чтобы посмотреть, что у нас может быть впереди. Кому-то дать отдохнуть, а парням, кто у нас не на первых ролях, дать сыграть и посмотреть, на что они способны. Двух зайцев убили», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/18/510036.html
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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