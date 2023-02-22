Мартемьянов: «Очень меня волнует состояние «Сибири» и удаления. Ночами не сплю»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче с «Барысом» (4:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Играли с хорошим соперником. Мы же начали собранно, играли четко по заданию, повели со счетом 3:0 и встали. Второй период, наверное, худший за этот сезон по выполнению игрового задания. В третьем периоде добавили 50 процентов от выполнения задания и забросили четвертую шайбу на контратаке, как и просили. У меня было дежавю матча с «Амуром», хотя мы предупреждали наших игроков. Причина — расслабленность.

Очень меня волнует состояние команды и удаления. Ночами не сплю, думаю. Что только не пробовал — бесполезно. Удаления невынужденные. Это не звоночек, а колокол перед плей-офф. Осталось меньше недели, а мы такое вытворяем! Мне важно содержание игры. Результат предстоящих матчей важен, но дисциплина игровая важна больше», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

«Сибирь» 24 февраля сыграет против «Салавата Юлаева».