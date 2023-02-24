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Сегодня, 16:19

Мартемьянов: «Причина брака в передачах кроется в голове»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).

«Мы проспали первый период, соперники использовали все что могли, моментально наказывали нас за любые ошибки. К сожалению, мы проиграли очень много силовой борьбы. Не силовых приемов, а именно стыков, много было прокатов. Не чувствовалось такой заряженности как у соперников. Надо отдать им должное, они играли с нацеленностью на результат, а нам этого не хватило.

Причина брака в передачах кроется в голове. Это недонастрой, недостаточная концентрация, мы играли не очень рационально.

Отсутствие Голубева — элементарная ротация. Нужно, чтобы в плей-офф все были готовы. У Короткова такая травма, что даже не знаю, какие сроки восстановления, он на лед не выходит», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/24/510300.html
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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