Мартемьянов: «Не то что результат, а игра и самоотдача наших игроков меня вообще не удовлетворила»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:6).

«Правильный хоккей мы показывали, к сожалению, ровно до восьмой минуты. Дальше команда свалилась непонятно на что. Полностью перестала выполнять игровое задание, была куча потерь. Чувствовалась недооценка соперника. Куча потерь, куча удалений ненужных. Не то что результат, а игра и самоотдача наших игроков меня вообще не удовлетворила.

Сушко посадили на лавку, потому что есть претензии по выполнению игрового задания. С теми, кто неправильно удалялся, не по игре, уже состоялся разговор. Климович понюхал пороха, молодец, сыграл без ошибок.

Большинство меня, если честно, уже волнует. Не первый матч проводим почти без моментов. Много ошибок в передачах, очень много! Это непозволительно, сумасшествие просто. Бросали, бросали, но на пятак лезли безобразно. Легкие голы забили — правильные, но без особых усилий. Резервов нет, нужно внутри искать резервы и возвращаться к прежней игре, которая приносила результат», — приводит слова тренера сайт КХЛ.