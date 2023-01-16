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Сегодня, 20:51

Мартемьянов: «Первое звено не сразу включилось в игру? Считаю, что один игрок не включился»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1).

«Как и ожидали, матч был очень напряженный. Сопернику надо залезать в восьмерку. Спасибо парням, что пластались. Забросили трудовые голы — это хорошо. Самоотдачей я доволен, а вот содержанием игры не совсем.

Первое звено не сразу включилось в игру? Считаю, что один игрок не включился. Александр Шаров сегодня провел один из своих лучших матчей в сезоне: сыграл без ошибок, я ему сказал после игры об этом, чтобы он не сбавлял обороты. Во втором периоде я был недоволен игрой, соперник сильно поджал нас. По началу атак к защитникам есть претензии, хотя нападающие убегали хорошо.

К «Барысу» готовились как всегда. Старались разобрать все до мелочей. Тяжело с ними играем, почти дерби. Накал игр высокий. У Шашкова и заменившего его Назаревича травмы, приедем домой — будем разбираться. Возможно, привлечем кого-то из МХЛ», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/16/508418.html
ХК Барыс
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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