Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:00

Мартемьянов: «Локомотив» — одна из лучших команд лиги по выполнению игрового задания. Все делают четко"

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

«Соперник выглядел явно помощнее нас. Особенно в атаке, но и в оборонительных действиях тоже. Мы были тяжеловаты при переходе из обороны в атаку. Из атаки в оборону — более-менее. Очень мало бросков, зато много поперечных передач. Хочу привести в пример команду «Локомотив», которая начинает свои атаки с бросков, а потом идет на подбор. Мы это добиться пока не можем. В голове сидит мысль, что нужно отдать передачу партнеру, и этот ком накапливается.

«Локомотив» — одна из лучших команд лиги по выполнению игрового задания. Все делают четко.

Немного эмоций нам не хватило после матча в Омске. Мы там на очко наиграли, ребята из-за этого были немного подавлены. Но никаких панических настроений в команде нет.

Со вбрасываниями у нас было сегодня более-менее. Разве что ключевые вбрасывания проиграли. Таким парням, как Красковский и Андронов, очень трудно противостоять. Для этого сила в руках нужна и мастерство, хитрость.

Костина и Красоткина мы специально не поставили на их родные команды. Поговорили с тренером вратарей, учли опыт прошлого сезона. В итоге вратари что сегодня, что в Омске были на высоте», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/04/503261.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
0
Читайте также
Игра за Канаду, превосходство над Ягром. Последний хоккеист, который бежал из Чехословакии
Смелость или обман? Зачем ЦСКА меняет вратаря в овертайме
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Никитин — о быстром голе «Сибири»: «Команда эмоционально проснулась»

Леонтьев — о победе над «Барысом»: «Гарипов в очередной раз оставил в игре и в целом отлично сыграл»