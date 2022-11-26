Мартемьянов: «Вратари еще растут, мы к ним бережно относимся»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:2).

«Первый период прошел в равной игре, присматривались друг к другу. Во втором соперник грамотно сделал несколько наложений, у нас были ненужные удаления в зоне атаки. Это поставило результат матча на самый край. В третьем периоде решили прибавить, активнее лезли на ворота, но поздновато было. Плотный график не дает восстановиться, прежде всего — психологически.

Два гола во втором периоде? Да, ключевой момент. Перед игрой предупреждал ребят, что «Локомотив» прагматичная команда. Где было нужно — они добавили, поджали, их оборону было взломать очень сложно. Это был решающий момент.

Красоткину дали передохнуть. Он два прекрасных матча провел. Ему нужно передохнуть. Вратари еще растут, мы к ним бережно относимся. Они очень нам помогают», — приводит слова тренера сайт КХЛ.