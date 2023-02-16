Мартемьянов о поражении от СКА: «Моменты неплохие были, надо было забивать, сыграть хладнокровнее, «доесть» шайбу»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:1).

«Равный матч. Моменты неплохие были, надо было забивать, сыграть хладнокровнее, «доесть» шайбу. Играли немножко не в том составе, в каком планировали, но я благодарен парням — самоотдача и выполнение задания были на хорошем уровне. У нас вышли некоторые ребята после травм, которые только вкатываются. Надеюсь, что к плей-офф они поймают свою игру. Дали побольше поиграть тем, кому нужна игровая практика.

Подготовка к плей-офф? С таким чемпионатом сложно готовиться как-то особенно, но парни молодцы, схватывают на лету. Была пара тренировок на атлетизм перед поездкой, но не более пока.

В чем феномен «Сибири»? Более-менее ровно прошли чемпионат, стабильно набирали очки. Вратари одинаково хорошо играют, в какой-то момент команда поймала кураж, верили друг в друга, в тренерский штаб», — цитирует тренера сайт КХЛ.