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КХЛ

Сегодня, 20:33

Мартемьянов — о победе над «Автомобилистом»: «По буллитам мы традиционно выиграли»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (1:0 Б) в матче КХЛ.

«Очень напряженный матч, был приличный накал, никто не хотел уступать. Моменты были у обеих команд, но вратари очень прилично отыграли. А по буллитам мы традиционно выиграли. Я больше доволен меньшинством, чем недоволен большинством. Командная игра мне понравилась: где надо — атаковали, где надо — оборонялись. Второй и третий периоды нам удались. Звено Овчинников — Голубев — Яковлев было самым цельным, оно создавало напряжение, владея шайбой. Они выглядели посвежее остальных сочетаний», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

«Сибирь» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 47 играх. Следующий матч команда проведет 5 декабря дома с «Авангардом».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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