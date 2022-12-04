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КХЛ

Сегодня, 17:39

Мартемьянов — о победе над «Торпедо»: «Безобразно начали игру — три удаления подряд сломали все»

Мартемьянов заявил, что «Сибирь» безобразно начала матч против «Торпедо»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы безобразно начали игру — три удаления подряд сломали все, о чем договаривались. Соперники владели преимуществом, поймали игру и забили нам гол. В перерыве с парнями побеседовали очень крепенько, нашли в себе эмоции, и второй и третий период провели на хорошем уровне — и в обороне, и в атаке. Достаточно было бросков, хороших построений, выходов из зоны — очень простых, но эффективных. Когда повели в счете, играли уже по результату», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

«Сибирь» занимает третье место на Востоке, набрав 51 очко в 40 матчах. Следующую игру команда проведет 6 декабря против «Трактора».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Андрей Мартемьянов
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