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Сегодня, 19:49

Главный тренер «Сибири» Мартемьянов: «Сегодня команда еще на раскатке «не звенела», пресная была»

Алина Савинова
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение команды от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).

«К сожалению, мы не выполнили то, что планировали на матч. Очень много потерь было и проигранных единоборств. Игра первого звена мне совершенно не понравилась, состав однозначно будет перекраиваться. Нужно отдать должное и соперникам: они свою игру построили очень просто — через контратаки. И она им удалась. Не хватает нам злости и нацеленности в завершении. Сегодня команда еще на раскатке «не звенела», пресная была. Возможно, парни частенько заглядывают в таблицу, оттого игры с «Трактором» и «Барысом» не складываются. Где-то этот червяк недооценки сидит», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

Клуб из Новосибирской области опустился на 4-ю позицию в таблице Востока (55 очков). «Барыс», набрав 43 очка, занимает 8-е место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/28/507379.html
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КХЛ
ХК Барыс
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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