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КХЛ

Сегодня, 18:23

Мартемьянов о поражении от «Авангарда»: «Не считаю, что мы плохо играли, но мало лезли на пятак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4, 1-3) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Сложно комментировать. Мы старались, бились, лезли... «Авангард» моментально использовал наши ошибки. С 0:2 тяжело отыгрываться, но возможности были. Торопливость подвела. Почему первое звено такое потухшее? Не скажу, что потухшее. Просто витиеватый хоккей показывали, в четвертом матче серии тяжело так играть. В плей-офф надо делать меньше ошибок. Я не считаю, что мы плохо играли. Мы играли прилично, но мало лезли на пятак. Надо проявлять волю, стойкость, самоотдачу», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

Пятый матч серии между «Сибирью» и «Авангардом» состоится 10 марта в Омске.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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