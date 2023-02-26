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КХЛ

Сегодня, 16:07

Мартемьянов — о поражении от «Автомобилиста»: «Случилась проблемка, нам прибавлять уже некогда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сложный матч, напряженный. Игра в стиле плей-офф, накал серьезный. У нас проблемы — вбрасывания и забитые голы. Соперник с полушанса забил. Нам прибавлять уже некогда, нужно в себе покопаться, улучшать концентрацию. По содержанию больше понравилась игра, чем предыдущая. В обороне парни бились, большинство «Автомобилиста» закрыли, хотя оно одно из лучших в лиге.

Во втором периоде сами себе доказали, что если играть без прокатов и идти в силовую, то будет результат. Если попадем на «Автомобилист» в плей-офф, то игры будут похожими на сегодняшний матч. Мы за шесть матчей друг друга уже изучили, в составе команд много бывших игроков другой команды. Конечно, хотелось начинать плей-офф дома, никуда не лететь при подготовке. Но как сложилось, так сложилось», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

Благодаря этой победе «Автомобилист» опередил «Сибирь» в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Екатеринбуржцы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте, новосибирцы стали пятыми.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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