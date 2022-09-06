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6 сентября, 23:10

Мартемьянов — о победе над «Куньлунем»: «Боевой матч, накал борьбы витал в воздухе»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1 Б).

«Боевой матч, накал борьбы витал в воздухе. Мы очень рады тому, что выиграли. Все-таки обидный гол пропустили, скажем так, немного не разобрались в оборонке. Но вытащили игру, взяли два очка, это большой плюс.

Везем с выезда четыре очка из шести — неплохой результат. Сильно радоваться не буду, но удовлетворение есть. Парням надо быть хладнокровнее, мастерство проявлять. Горят, видимо, начало чемпионата сказывается. Я думаю, прорвет.

Ситуация во втором перерыве? Накал хороший в игре был, парни чуть-чуть повздорили. Ничего страшного не произошло, обычные мужские разговоры, ситуация не стоит того, чтобы о ней говорить», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/06/501849.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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