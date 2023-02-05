0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:14

Мартемьянов: «Пишут про какую-то дележку. Пусть диванные эксперты приходят на хоккей и посмотрят, как люди зубами шайбу ловят»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).

«Все матчи с «Адмиралом» в этом сезоне прошли очень упорно. Добротная упорная команда, которая знает, что хочет. Сегодняшний матч — не исключение. Более активно мы начали игру, но соперник выдержал нашу напор.

Матч был равный. Очень порадовало сегодня большинство, хотя и забили всего один гол. Могли решать исход матча раньше, но суета и неправильные решения в завершении помешали. Если бы не это, игра могла сложиться полегче. Отметил бы игру обоих вратарей. Очень радует, что победили. По выполнению игрового задания претензий тоже не имею. Сочетание Назаревича и Овчинникова сегодня было самое цельное. «Живинка» между ними есть. Не высокая результативность связана с тем, что мы не так свежи.

Спад есть: эмоциональный, физический. Играем на пределе. Где-то не хватает концентрации, хотя моменты есть. Будем чуть раскованнее — голы придут. Мы сегодня играли по счету, с оглядкой на свои ворота. После Дальнего Востока я, не бегая на площадке, чувствую себя не в своей тарелке. Парни молодцы, понимают, какие задачи мы ставим. Не только у нас, но и других команд много игр заканчиваются в дополнительное время.

Я почитал в интернете, там уже пишут про какую-то дележку. Пусть диванные эксперты приходят на хоккей и посмотрят, как люди зубами шайбу ловят», -цитирует тренера сайт КХЛ.

«Сибирь» с 77 набранными очками в 60 матчах занимает 1-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 67 баллами после 59 игр располагается на 7-й строчке Востока.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/05/509440.html
ХК Адмирал
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

КХЛ: «Металлург» — «Трактор», ЦСКА — «Барыс» и другие матчи 5 февраля