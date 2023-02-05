Мартемьянов: «Пишут про какую-то дележку. Пусть диванные эксперты приходят на хоккей и посмотрят, как люди зубами шайбу ловят»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).

«Все матчи с «Адмиралом» в этом сезоне прошли очень упорно. Добротная упорная команда, которая знает, что хочет. Сегодняшний матч — не исключение. Более активно мы начали игру, но соперник выдержал нашу напор.

Матч был равный. Очень порадовало сегодня большинство, хотя и забили всего один гол. Могли решать исход матча раньше, но суета и неправильные решения в завершении помешали. Если бы не это, игра могла сложиться полегче. Отметил бы игру обоих вратарей. Очень радует, что победили. По выполнению игрового задания претензий тоже не имею. Сочетание Назаревича и Овчинникова сегодня было самое цельное. «Живинка» между ними есть. Не высокая результативность связана с тем, что мы не так свежи.

Спад есть: эмоциональный, физический. Играем на пределе. Где-то не хватает концентрации, хотя моменты есть. Будем чуть раскованнее — голы придут. Мы сегодня играли по счету, с оглядкой на свои ворота. После Дальнего Востока я, не бегая на площадке, чувствую себя не в своей тарелке. Парни молодцы, понимают, какие задачи мы ставим. Не только у нас, но и других команд много игр заканчиваются в дополнительное время.

Я почитал в интернете, там уже пишут про какую-то дележку. Пусть диванные эксперты приходят на хоккей и посмотрят, как люди зубами шайбу ловят», -цитирует тренера сайт КХЛ.

«Сибирь» с 77 набранными очками в 60 матчах занимает 1-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 67 баллами после 59 игр располагается на 7-й строчке Востока.