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КХЛ

28 ноября, 22:23

Мартемьянов: «Мы помним все хорошо: свои ошибки, где мы правильно играли, где неправильно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:2).

— Готовились к игре. Знали, что «Северсталь» будет играть в короткий пас. У команды мобильные нападающие. Был очень быстрый переход из обороны в атаку, из атаки в оборону. «Северсталь» выглядела посвежее. Первые два периода у нас не сложились. Соперник делал прекрасные наложения, мы получили из-за этого ненужные четыре минуты. Пропустили в меньшинстве два гола. Затем перешли на игру тремя пятерками. Парни завелись. Попросили их играть активнее в зоне соперника. Это принесло свои плоды. Команда шла до конца, забили хороший гол вчетвером. Благодарен Беку, что хладнокровно исполнил буллит. Это позволило нам вернуться в игру. А так матч был очень сложным для нас.

— Вы сделали какие-то выводы после игры в Ярославле? Или постарались забыть ту игру?

— Зачем нам забывать ту игру? Мы помним все хорошо: свои ошибки, где мы правильно играли, где неправильно. Третий период в Ярославле мы провели активнее, чем первые два. «Локомотив» — мастеровитая команда. Они давали нам мало шансов забить гол, не пускали нас к воротам. Просто так они ничего не отдают. Сегодня третий период показал, что мы на правильном пути. Мы перевернули игру и выиграли.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-martemyanov-match-byl-ochen-slozhnym-dlya-nas-5801b74290/
ХК Северсталь
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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