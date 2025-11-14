Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

14 ноября, 15:37

Главный тренер «Сибири» Буцаев отправлен в отставку

Алина Савинова
Вячеслав Буцаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Сибирь» объявила об уходе Вячеслава Буцаева с поста главного тренера команды.

Решение прекратить сотрудничество с 55-летним специалистом было принято в связи с неудовлетворительными результатами «Сибири» в нынешнем сезоне.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в основной команде.

Вячеслав Буцаев.Тренер «Сибири» замучил жесткими методами всю команду, а после 11 поражений подряд наехал на журналистов. Его пора увольнять

Буцаев возглавил «Сибирь» 3 октября 2025 года. Под его руководством команда выиграла три матча по буллитам и потерпела 12 поражений. Новосибирцы с 17 очками занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

27

  • hant64

    Интересно, были ли ещё подобные истории в российском хоккее, чтобы тренер в пятнадцати матчах, пока был при должности, не смог выиграть в основное время ни разу? Буцаев - уникум.

    14.11.2025

  • esdeminov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо..

    14.11.2025

  • roughboy

    не дай Бог

    14.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Крикунова!

    14.11.2025

  • Sergey Markelov

    к вам едет Роман Борисыч

    14.11.2025

  • Sergey Markelov

    Где такого чудака взяли? Ну вы поняли о чем я

    14.11.2025

  • Сон Морфей

    Кого возьмут? Воробьёва?

    14.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Еще один "юморист"... Камеди клаб....

    14.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Петросян нервно курит в сторонке... Шутка просто "бомба"...

    14.11.2025

  • ValeraK

    Надо брать Станковича!)

    14.11.2025

  • Lars Berger

    "Инсайды от СЭ": "Сибирь" рассмотрит кандидатуру Станислава Черчесова!)

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

  • Иван

    спорт экспресска уже две отставки соорудила. а можете рабинерку носатую так же?

    14.11.2025

  • vladmad_75

    С одной стороны, всё логично, результата нет. Явный конфликт в команде. Так что да, на выход. С другой же стороны возникает множество вопросов. К менеджементу, к тому как вели себя сами игроки. Я вот сильно сомневаюсь, что Буцаев требовал чего-то космического от игроков. Иконы - это уже следствие, а не причина. Ну посмотрим что будет дальше.

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    А что они от него хотели в принципе?Чтоб он на лету без предсезонки им команду чемпиона слепил?

    14.11.2025

  • URMA

    Как сибиряк не могу радоваться неудачному сезону,который настиг "Сибирь". Город и команда достойны большего в своем развитии. Остается только надеяться,что все ошибки будут устранены и команда все таки попадет в плейоф.

    14.11.2025

  • во,во!!! пан все прямо на лету схватывает!!! не то,что некоторые тормоза...

    14.11.2025

  • кому то за соображалку кол! именно после поражений от ДИНАМО МН в отставку сначала был отправлен гл. тренер СОЧИ КРИКУНОВ,а после вчерашнего разгрома и гл. тренер СИБИРИ БУЦАЕВ

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    Имелось ввиду, что Крикунова и Буцаева отправили в отставку после поражений от минского "Динамо".

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    Это тебе за иконки, Анчихрист!

    14.11.2025

  • Алексей74

    Кому-то по географии - "2" . Минск с Новосибирском перепутал)

    14.11.2025

  • Алексей74

    Рябят, ну надо же было думать кого берете! Неужели в ВХЛ больше ни одного "Исакова" и не одного "Гришина" нет?

    14.11.2025

  • roughboy

    генманагер развалил клуб своими тупыми решениями, но виноваты во всем тренеры..))

    14.11.2025

  • Константин Мишин

    там давно всё понятно было...

    14.11.2025

  • fktrc

    Надо увольнять того. кто его брал! Он же давно нигде не тянет! Зачем Епачинцева увольняли?! В Ак барсе вон потерпели немного и теперь рвут всех в клочья!

    14.11.2025

  • во,МИНСК дает! сначала в аут отправили КРИКУНОВА,теперь вот БУЦАЕВА

    14.11.2025

  • VeryOldLazy

    Ну, что-то надо было делать...

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Сибирь
    Вячеслав Буцаев
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя