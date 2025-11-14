Главный тренер «Сибири» Буцаев отправлен в отставку

«Сибирь» объявила об уходе Вячеслава Буцаева с поста главного тренера команды. Решение прекратить сотрудничество с 55-летним специалистом было принято в связи с неудовлетворительными результатами «Сибири» в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в основной команде. Тренер «Сибири» замучил жесткими методами всю команду, а после 11 поражений подряд наехал на журналистов. Его пора увольнять Буцаев возглавил «Сибирь» 3 октября 2025 года. Под его руководством команда выиграла три матча по буллитам и потерпела 12 поражений. Новосибирцы с 17 очками занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

hant64 Интересно, были ли ещё подобные истории в российском хоккее, чтобы тренер в пятнадцати матчах, пока был при должности, не смог выиграть в основное время ни разу? Буцаев - уникум. 14.11.2025

roughboy не дай Бог 14.11.2025

Andrey Konyakhin Крикунова! 14.11.2025

Sergey Markelov к вам едет Роман Борисыч 14.11.2025

Sergey Markelov Где такого чудака взяли? Ну вы поняли о чем я 14.11.2025

Сон Морфей Кого возьмут? Воробьёва? 14.11.2025

тихоновнавсегда Еще один "юморист"... Камеди клаб.... 14.11.2025

тихоновнавсегда Петросян нервно курит в сторонке... Шутка просто "бомба"... 14.11.2025

ValeraK Надо брать Станковича!) 14.11.2025

Lars Berger "Инсайды от СЭ": "Сибирь" рассмотрит кандидатуру Станислава Черчесова!) 14.11.2025

Иван спорт экспресска уже две отставки соорудила. а можете рабинерку носатую так же? 14.11.2025

vladmad_75 С одной стороны, всё логично, результата нет. Явный конфликт в команде. Так что да, на выход. С другой же стороны возникает множество вопросов. К менеджементу, к тому как вели себя сами игроки. Я вот сильно сомневаюсь, что Буцаев требовал чего-то космического от игроков. Иконы - это уже следствие, а не причина. Ну посмотрим что будет дальше. 14.11.2025

ЗГ из БАНИ А что они от него хотели в принципе?Чтоб он на лету без предсезонки им команду чемпиона слепил? 14.11.2025

URMA Как сибиряк не могу радоваться неудачному сезону,который настиг "Сибирь". Город и команда достойны большего в своем развитии. Остается только надеяться,что все ошибки будут устранены и команда все таки попадет в плейоф. 14.11.2025

во,во!!! пан все прямо на лету схватывает!!! не то,что некоторые тормоза... 14.11.2025

кому то за соображалку кол! именно после поражений от ДИНАМО МН в отставку сначала был отправлен гл. тренер СОЧИ КРИКУНОВ,а после вчерашнего разгрома и гл. тренер СИБИРИ БУЦАЕВ 14.11.2025

Пан Юзеф Имелось ввиду, что Крикунова и Буцаева отправили в отставку после поражений от минского "Динамо". 14.11.2025

Пан Юзеф Это тебе за иконки, Анчихрист! 14.11.2025

Алексей74 Кому-то по географии - "2" . Минск с Новосибирском перепутал) 14.11.2025

Алексей74 Рябят, ну надо же было думать кого берете! Неужели в ВХЛ больше ни одного "Исакова" и не одного "Гришина" нет? 14.11.2025

roughboy генманагер развалил клуб своими тупыми решениями, но виноваты во всем тренеры..)) 14.11.2025

Константин Мишин там давно всё понятно было... 14.11.2025

fktrc Надо увольнять того. кто его брал! Он же давно нигде не тянет! Зачем Епачинцева увольняли?! В Ак барсе вон потерпели немного и теперь рвут всех в клочья! 14.11.2025

во,МИНСК дает! сначала в аут отправили КРИКУНОВА,теперь вот БУЦАЕВА 14.11.2025