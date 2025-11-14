Главный тренер «Сибири» Буцаев отправлен в отставку

14 ноября, 15:37
«Сибирь» объявила об уходе Вячеслава Буцаева с поста главного тренера команды.
Решение прекратить сотрудничество с 55-летним специалистом было принято в связи с неудовлетворительными результатами «Сибири» в нынешнем сезоне.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в основной команде.
Буцаев возглавил «Сибирь» 3 октября 2025 года. Под его руководством команда выиграла три матча по буллитам и потерпела 12 поражений. Новосибирцы с 17 очками занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
hant64
Интересно, были ли ещё подобные истории в российском хоккее, чтобы тренер в пятнадцати матчах, пока был при должности, не смог выиграть в основное время ни разу? Буцаев - уникум.
14.11.2025
esdeminov
14.11.2025
roughboy
не дай Бог
14.11.2025
Andrey Konyakhin
Крикунова!
14.11.2025
Sergey Markelov
к вам едет Роман Борисыч
14.11.2025
Sergey Markelov
Где такого чудака взяли? Ну вы поняли о чем я
14.11.2025
Сон Морфей
Кого возьмут? Воробьёва?
14.11.2025
тихоновнавсегда
Еще один "юморист"... Камеди клаб....
14.11.2025
тихоновнавсегда
Петросян нервно курит в сторонке... Шутка просто "бомба"...
14.11.2025
ValeraK
Надо брать Станковича!)
14.11.2025
Lars Berger
"Инсайды от СЭ": "Сибирь" рассмотрит кандидатуру Станислава Черчесова!)
14.11.2025
Инсайды 100% !!
14.11.2025
Иван
спорт экспресска уже две отставки соорудила. а можете рабинерку носатую так же?
14.11.2025
vladmad_75
С одной стороны, всё логично, результата нет. Явный конфликт в команде. Так что да, на выход. С другой же стороны возникает множество вопросов. К менеджементу, к тому как вели себя сами игроки. Я вот сильно сомневаюсь, что Буцаев требовал чего-то космического от игроков. Иконы - это уже следствие, а не причина. Ну посмотрим что будет дальше.
14.11.2025
ЗГ из БАНИ
А что они от него хотели в принципе?Чтоб он на лету без предсезонки им команду чемпиона слепил?
14.11.2025
URMA
Как сибиряк не могу радоваться неудачному сезону,который настиг "Сибирь". Город и команда достойны большего в своем развитии. Остается только надеяться,что все ошибки будут устранены и команда все таки попадет в плейоф.
14.11.2025
во,во!!! пан все прямо на лету схватывает!!! не то,что некоторые тормоза...
14.11.2025
кому то за соображалку кол! именно после поражений от ДИНАМО МН в отставку сначала был отправлен гл. тренер СОЧИ КРИКУНОВ,а после вчерашнего разгрома и гл. тренер СИБИРИ БУЦАЕВ
14.11.2025
Пан Юзеф
Имелось ввиду, что Крикунова и Буцаева отправили в отставку после поражений от минского "Динамо".
14.11.2025
Пан Юзеф
Это тебе за иконки, Анчихрист!
14.11.2025
Алексей74
Кому-то по географии - "2" . Минск с Новосибирском перепутал)
14.11.2025
Алексей74
Рябят, ну надо же было думать кого берете! Неужели в ВХЛ больше ни одного "Исакова" и не одного "Гришина" нет?
14.11.2025
roughboy
генманагер развалил клуб своими тупыми решениями, но виноваты во всем тренеры..))
14.11.2025
Константин Мишин
там давно всё понятно было...
14.11.2025
fktrc
Надо увольнять того. кто его брал! Он же давно нигде не тянет! Зачем Епачинцева увольняли?! В Ак барсе вон потерпели немного и теперь рвут всех в клочья!
14.11.2025
во,МИНСК дает! сначала в аут отправили КРИКУНОВА,теперь вот БУЦАЕВА
14.11.2025
VeryOldLazy
Ну, что-то надо было делать...
14.11.2025