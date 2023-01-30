Главный тренер «Сибири» Мартемьянов обошел Вячеслава Быкова по количеству побед в КХЛ

Сегодня, 15:17
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов обошел Вячеслава Быкова в списке самых побеждающих тренеров в истории КХЛ, сообщает KHL Media.
Сегодня, 30 января «Сибирь» обыграла «Амур» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Эта победа стала для Мартемьянова 202-й в КХЛ.
«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков.
Лидеры среди главных тренеров по победам в КХЛ:
1. Дмитрий Квартальнов — 515
2. Олег Знарок — 440
3. Владимир Крикунов — 374
4. Зинэтула Билялетдинов — 371
5. Игорь Никитин — 325
6. Илья Воробьёв — 309
7. Андрей Скабелка — 298
8. Андрей Назаров — 288
9. Милош Ржига — 267
10. Алексей Кудашов — 264
11. Валерий Белоусов — 227
12. Андрей Мартемьянов — 202
13. Вячеслав Быков — 201
14. Вячеслав Буцаев — 196
15. Петерис Скудра — 185