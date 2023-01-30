Главный тренер «Сибири» Мартемьянов обошел Вячеслава Быкова по количеству побед в КХЛ

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов обошел Вячеслава Быкова в списке самых побеждающих тренеров в истории КХЛ, сообщает KHL Media.

Сегодня, 30 января «Сибирь» обыграла «Амур» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата. Эта победа стала для Мартемьянова 202-й в КХЛ.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков.

Лидеры среди главных тренеров по победам в КХЛ:

1. Дмитрий Квартальнов — 515

2. Олег Знарок — 440

3. Владимир Крикунов — 374

4. Зинэтула Билялетдинов — 371

5. Игорь Никитин — 325

6. Илья Воробьёв — 309

7. Андрей Скабелка — 298

8. Андрей Назаров — 288

9. Милош Ржига — 267

10. Алексей Кудашов — 264

11. Валерий Белоусов — 227

12. Андрей Мартемьянов — 202

13. Вячеслав Быков — 201

14. Вячеслав Буцаев — 196

15. Петерис Скудра — 185