Мартемьянов — о победе над «Амуром»: «Результатом доволен, а качеством игры — не совсем»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1 ОТ).

«Очень напряженный матч, предполагали, что «Амур» будет именно так играть. Мы, к сожалению, не совсем были готовы к некоторым моментам, есть небольшие претензии к нашим лидерам. То, что парни сражались и играли на результат, молодцы, надо отдать им должное. Постарались дотянуть до овертайма и забили хороший гол, результатом я доволен, а качеством игры — не совсем», — приводит пресс-служба «Сибири» слова Мартемьянова.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Амур» располагается на 10-й строчке с 57 очками.