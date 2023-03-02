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Сегодня, 21:29

Мартемьянов — о победе над «Авангардом»: «Тяжелая, сложная игра»

Мария Гусева
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Тяжелая, сложная игра, — цитирует пресс-служба КХЛ Мартемьянова. — Предполагали, что «Авангард» будет много прессинговать и атаковать. К этому были готовы. Старались упростить игру. Игра шла шайба в шайбу. Но мы оказались немножко терпеливее и удачливее. За счет чего удалось перестроить команду сразу после пропущенной шайбы? За счет правильной игры вшестером против пятерых. Мы забили этот гол, если вы заметили, шесть на пять. Парни молодцы, хорошо сыграли на добивании, были заряжены на забитие гола — они его и забили. Мы играем в чемпионате более раскованно — сейчас каждая ошибка чревата последствиями. Цена любой ошибки возрастает кратно в плей-офф».

«Сибирь» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Омске в субботу, 4 марта.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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