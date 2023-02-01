Мартемьянов — о поражении от «Амура»: «Сломали сами себе игру»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Амура» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Играли удовлетворительно до того момента, как начались удаления. Сломали сами себе игру — лидеры наигрались в меньшинстве, потом и в большинстве ничего не получалось. Попытались переломить ход встречи, но четвертый матч за неделю — силенок не хватило, эмоций положительных. Претензии есть ко всем игрокам по штрафным минутам, по удалениям, это безобразие. Не первый матч проваливаем из-за этого. Очень сложно, когда целый период играешь в меньшинстве, конструктивное из этого сделать. Поздравляю «Амур» с победой», — цитирует пресс-служба Мартемьянова.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 59 матчах. «Амур» располагается на 9-й строчке с 59 очками в 57 играх.