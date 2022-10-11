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Сегодня, 19:43

Мартемьянов — о поражении от «Адмирала»: «Они больше хотели, играли просто, но эффективно»

Мария Гусева

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:4).

«Они больше хотели, играли просто, но эффективно. У нас, к сожалению, часть специалистов позволила себе провести игру, а не выигрывать и выгрызать. К сожалению, соперник более четко и грамотно сыграл в обороне. Очень самоотверженно, много блокированных бросков, чего не скажешь о нашей команде. Я эмоции игрокам дать не могу. Люди должны сами себя мотивировать, если считают себя профессиональными игроками. И эмоции доставать, и характер выковывать — нужно это самим делать. Мы в этом году достаточно много пропускаем. Есть претензии по игре в обороне к нашим нападающим. В меньшинстве две грубейших ошибки совершили, которые соперники сразу реализовали. Неправильная позиция и вообще... Антирешение было принято», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» набрал 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока». «Сибирь» осталась на 5-м месте с 18 очками.

В следующем матче новосибирский клуб сыграет против «Трактора» 13 октября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/11/503695.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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