Главный тренер «Сибири» Немировски — о серии поражений: «Только через работу можно исправить ситуацию»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение команды от «Металлурга» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:4).

«Сложная ситуация.. Забили первый гол, но дальше пошли неправильные решения с шайбой. И в моменте со второй шайбой — опять все подключаются, никто не идет назад, переиграли смену. Потом еще два раза выходили в ноль. Сейчас поговорили с ребятами, только через работу можно исправить ситуацию. Самое главное, это исправить ошибки и использовать все шансы, чтобы была победа в следующих матчах», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

Также он ответил на вопрос, давит ли на команду серия поражений.

«На меня давит. Я хочу каждую игру выиграть. В прошлой игре все было в наших руках, и мы проиграли. И сегодня все было изначально так при счете 1:0. У нас все мужики, все понимают и никто не хочет проигрывать», — добавил специалист.

«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд в КХЛ. На данный момент команда располагается на 8-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 17 встречах. 16 октября клуб из Новосибирска отправится в гости к московскому «Динамо».