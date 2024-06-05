Главный тренер «Сибири» рассказал, каких игроков ищет клуб

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев в интервью «СЭ» рассказал о том, каких хоккеистов клуб ищет в первую очередь.

— Назначение главой селекционной службы Юрия Буцаева облегчает вам работу?

— Я хорошо знаю Юрия — это сильный профессионал. Мы успели поиграть вместе и в клубе, и в сборной. Да, селекционная служба облегчит работу и нам, и менеджерам. Они смогут наблюдать за конкретными игроками по нашей просьбе, а также сами советовать нам кого-то. Думаю, это точно пойдет в плюс команде и развяжет нам руки.

На данный момент мы должны жить по средствам. Процентов на 70-80 довольны текущим составом. Сейчас еще остались некоторые нюансы. Точечные усиления точно еще будут, и на данный момент ведется работа в этом направлении.

— Какие позиции сейчас необходимо закрыть?

— В первую очередь хотелось бы найти помощника в первое звено к Андреоффу и Беку. Плюс хочется получить хорошего защитника в пару к Мерфи, — сказал Епанчинцев «СЭ».

«Сибирь» объявила о назначении 48-летнего специалиста 1 мая. Ранее Епанчинцев тренировал «Спартак», «Амур» и «Югру».

Полностью интервью Вадима Епанчинцева читайте на сайте «СЭ».