Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:20

Главный тренер «Сибири» рассказал, каких игроков ищет клуб

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Telegram Дзен

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев в интервью «СЭ» рассказал о том, каких хоккеистов клуб ищет в первую очередь.

— Назначение главой селекционной службы Юрия Буцаева облегчает вам работу?

— Я хорошо знаю Юрия — это сильный профессионал. Мы успели поиграть вместе и в клубе, и в сборной. Да, селекционная служба облегчит работу и нам, и менеджерам. Они смогут наблюдать за конкретными игроками по нашей просьбе, а также сами советовать нам кого-то. Думаю, это точно пойдет в плюс команде и развяжет нам руки.

На данный момент мы должны жить по средствам. Процентов на 70-80 довольны текущим составом. Сейчас еще остались некоторые нюансы. Точечные усиления точно еще будут, и на данный момент ведется работа в этом направлении.

— Какие позиции сейчас необходимо закрыть?

— В первую очередь хотелось бы найти помощника в первое звено к Андреоффу и Беку. Плюс хочется получить хорошего защитника в пару к Мерфи, — сказал Епанчинцев «СЭ».

«Сибирь» объявила о назначении 48-летнего специалиста 1 мая. Ранее Епанчинцев тренировал «Спартак», «Амур» и «Югру».

Полностью интервью Вадима Епанчинцева читайте на сайте «СЭ».

Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
0
Читайте также
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
Жена Шумахера продает имущество и активы семьи ради лечения мужа
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
ЦСКА не назначил тренера, которого предлагал Гинер. Трансферные слухи в РПЛ
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Епанчинцев: «У меня было два предложения из КХЛ. Выбрал «Сибирь», потому что это клуб с амбициями»

Епанчинцев — о Гребенкине: «Одаренный мальчик практически без слабых мест»