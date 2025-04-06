Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 апреля, 18:50

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев: «Силы находим благодаря нашим болельщикам и сибирскому характеру»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил характер команды после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:2) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Мы сыграли сегодня друг за друга и за тех, кто травмирован. Силы находим благодаря нашим болельщикам, которые придают нам уверенность и силы. Ребята прекрасно понимали важность матча, хотели и победили. Последний матч седьмой — в нем на первый план выйдет характер. Выбирается команда из сложных ситуаций как раз за счет характера. Сибирский характер, хороший коллектив, это многого стоит», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Сибирь» сравняла счет в серии — 3-3. Решающая игра пройдет во вторник, 8 апреля, в Уфе.

Ранее во второй раунд плей-офф КХЛ вышли «Локомотив», «Спартак», минское «Динамо», «Трактор» и «Авангард».

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Вадим Епанчинцев
Кубок Гагарина
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Нападающий СКА Плотников — о вылете из Кубка Гагарина: «Малейшая потеря концентрации в последней игре привела к этому»
Без миллиардов и Кубка, а теперь и контракта. Кузнецов больше не игрок СКА
«Автомобилист» выразил недовольство судейством после вылета из плей-офф. Оправдание выглядит нелепо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя