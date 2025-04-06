Главный тренер «Сибири» Епанчинцев: «Силы находим благодаря нашим болельщикам и сибирскому характеру»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил характер команды после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:2) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Мы сыграли сегодня друг за друга и за тех, кто травмирован. Силы находим благодаря нашим болельщикам, которые придают нам уверенность и силы. Ребята прекрасно понимали важность матча, хотели и победили. Последний матч седьмой — в нем на первый план выйдет характер. Выбирается команда из сложных ситуаций как раз за счет характера. Сибирский характер, хороший коллектив, это многого стоит», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Сибирь» сравняла счет в серии — 3-3. Решающая игра пройдет во вторник, 8 апреля, в Уфе.

Ранее во второй раунд плей-офф КХЛ вышли «Локомотив», «Спартак», минское «Динамо», «Трактор» и «Авангард».