7 сентября, 18:03

Епанчинцев — о поражении от «Амура»: «Хотим как лучше, а получается как всегда»

Алина Савинова

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил, чего команде не хватило для победы над «Амуром» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Рабочего гола не хватает. Хотелось бы добавить страсти забить гол, взять на себя инициативу. В этой паузе сделаем на этом акцент. Хотим как лучше, а получается как всегда. Броска, подставления не хватает. Подсказывали ребятам на скамейке, что нужно упростить ситуацию. Надеюсь, что парни услышали», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

12 сентября «Сибирь» на своем льду примет «Адмирал». Начало матча — в 15.30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
Вадим Епанчинцев
