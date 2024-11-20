Сегодня, 22:28
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил причины сухой серии нападающих своей команды.
— Вы сказали, что нападение не забивает уже 15 периодов. Как с этим бороться, если в команде забивают только защитники?
— Надо бросать. Закрывать глаза и бросать.
— Именно закрывать?
— Я в шутку. У нас мало бросков. По статистике у нас защитники перебросили нападение, как тогда они могут забивать. Чтобы забивать надо делать хиты, вылазить из углов, лезть на ворота. К сожалению, нападающие это вообще не делают.
В среду, 20 ноября, «Сибирь» на выезде уступила московскому «Динамо» (2:4). Два гола команды забили защитники Федор Гордеев и Илья Морозов.
У «Сибири» пятое поражение кряду. Команда с 23 баллами в 26 играх идет на девятой позиции на «Востоке».
(Федор Носов)