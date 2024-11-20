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Епанчинцев — о сухой серии нападающих «Сибири»: «Игрокам надо закрывать глаза и бросать»

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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил причины сухой серии нападающих своей команды.

— Вы сказали, что нападение не забивает уже 15 периодов. Как с этим бороться, если в команде забивают только защитники?

— Надо бросать. Закрывать глаза и бросать.

— Именно закрывать?

— Я в шутку. У нас мало бросков. По статистике у нас защитники перебросили нападение, как тогда они могут забивать. Чтобы забивать надо делать хиты, вылазить из углов, лезть на ворота. К сожалению, нападающие это вообще не делают.

В среду, 20 ноября, «Сибирь» на выезде уступила московскому «Динамо» (2:4). Два гола команды забили защитники Федор Гордеев и Илья Морозов.

У «Сибири» пятое поражение кряду. Команда с 23 баллами в 26 играх идет на девятой позиции на «Востоке».

(Федор Носов)

Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь

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