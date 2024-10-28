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Сегодня, 22:28

Епанчинцев — о поражении от СКА: «К сожалению, индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

— Хорошие 40 минут. Прекрасно понимали сильные стороны соперника, где-то их нивелировали, играли правильно по заданию, играли дисциплинированно. С нашей стороны было всего, наверное, одно удаление за 40 минут, в которое, к сожалению, соперник забил. Тем не менее, были шансы, были хорошие моменты, надо было в третьем периоде продолжать. К сожалению, наверное, тут больше касается индивидуальных ошибок, которые привели к пропущенным голам. Матч длится 60 минут. Вот эти 40 минут и 20 минут, которые испортили сегодня с нашей стороны всю игру, и привели к поражению, — передает слова Епанчинцева корреспондент «СЭ».

СКА одержал седьмую победу подряд и с 31 очком занимает 2-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 19 очками располагается на 7-й строчке «Востока».

Вадим Епанчинцев
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