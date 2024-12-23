Епанчинцев — о победе «Сибири»: «Чуть подсластили пилюлю болельщикам в канун Нового года»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу команды над «Адмиралом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (4:2).

«Довольны результатом и игрой. Хороший первый период, кроме реализации. Могли уходить на перерыв 3:0. Нашли в себе силы, когда проигрывали. Полезли туда, где больно, успешно закрыли вратаря. Этого нам не хватало раньше. Чуть подсластили пилюлю болельщикам в канун Нового года. Я благодарен ребятам, что сегодня собрались и победили», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Сибирь» с 31 баллом после 35 игр располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда Епанчинцева проведет на выезде против «Барыса». Игра состоится 26 декабря и начнется в 17.30 по московскому времени.