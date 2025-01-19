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Сегодня, 17:14

Епанчинцев об игроках «Сибири», отказавшихся исполнять буллит в матче с ЦСКА: «Я на лавку, где они? Я под лавку — вот они!»

Алина Савинова
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что некоторые игроки команды отказались исполнять буллит в матче FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА.

Игра прошла в воскресенье, 19 января, в Новосибирске и завершилась победой армейцев (4:3 Б).

«Тяжелый для нас матч, особенно второй и третий период. Соперники добавили агрессии, с нашей стороны было не лучшее движение. Я все равно благодарен ребятам за эту серию, что в каждом матче боролись до конца. К сожалению, некоторые игроки не хотели пробивать броски. Называть фамилии не буду. Как говорится, я на лавку, где они? Я под лавку — вот они!» — приводит пресс-служба КХЛ слова Епанчинцева.

«Сибирь» потерпела шестое поражение в семи последних встречах. Новосибирская команда с 45 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 61 баллом располагается на второй строчке на «Западе».

Источник: Официальный сайт КХЛ
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Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
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