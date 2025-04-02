Тренер «Сибири» Епанчинцев — о победе над «Салаватом Юлаевым»: «По движению переигрывали соперника»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, в чем его команда превзошла «Салават Юлаев» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В среду клуб из Новосибирска дома со счетом 2:1 победил уфимцев.

«Сегодня было много выиграно ключевых микромоментов с нашей стороны. По движению переигрывали соперника, хорошая командная победа! У нас второй период не всегда получается. Здесь порадовала команда, переиграли 15 против 7 по броскам, создавали хорошие моменты и забили. Мы прекрасно понимаем, что перед нами хороший и мастеровитый соперник, сбалансированная команда. Именно второй период был определяющий с нашей стороны», — приводит пресс-служба «Сибири» слова тренера.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятая игра между командами пройдет 4 апреля в Уфе.