10 ноября, 23:13

Буцаев — о десятиматчевой серии поражений «Сибири»: «Может, и водки нужно выпить в этой ситуации»

Алина Савинова

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал серию поражений команды в FONBET чемпионате КХЛ.

В понедельник, 10 ноября, «Сибирь» на выезде уступила «Спартаку» со счетом 3:6 и потерпела десятое поражение подряд.

«Причины поражений нам понятны. Каждый из нас должен спросить с себя и понять, для чего мы здесь собрались. Молодежь должна научиться тому, что здесь другая ответственность. Нельзя действовать без контакта. Пока в нюансах мы уступаем, то и будет такой результат. Нам не хватает мощи и физики, чтобы ровно действовать все 60 минут», — сказал Буцаев на пресс-конференции.

Также тренер отреагировал на слухи о запрете на питье воды на тренировках и на иконы в раздевалке команды.

«Не знаю, кто это сказал. Бред лукавого. Есть определенные моменты в тренировочном процессе, когда можно пить и когда нельзя. Никто воду у нас не отменял. Есть и она, есть и икона — нам ее недавно болельщики подарили. Понял ваш сарказм. Может, и водки нужно выпить в этой ситуации (улыбается)», — добавил он.

«Сибирь» с 17 баллами замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 12 ноября на выезде против минского «Динамо».

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Вячеслав Буцаев
