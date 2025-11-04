Буцаев — о поражении от «Торпедо» по буллитам: «Игра понравилась, но хотелось бы побольше очков»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев остался доволен игрой команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Торпедо».

Во вторник «Сибирь» дома уступила нижегородцам в серии буллитов — 3:4. Команда Буцаева потерпела восьмое поражение подряд.

«Игра понравилась, но хотелось бы побольше очков. Очко сегодня трудовое, ребята его заслужили, молодцы. Сегодня мы пропустили в меньшинстве. Не хватило опыта и холодной головы, чтобы правильно сыграть. У многих молодых игроков мало опыта, чтобы доводить такие матчи», — приводит пресс-служба «Сибири» слова Буцаева.

«Сибирь» с 17 очками идет на предпоследней, 10-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 8 ноября новосибирская команда на выезде сыграет против ЦСКА.