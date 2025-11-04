4 ноября, 17:28
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев остался доволен игрой команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Торпедо».
Во вторник «Сибирь» дома уступила нижегородцам в серии буллитов — 3:4. Команда Буцаева потерпела восьмое поражение подряд.
«Игра понравилась, но хотелось бы побольше очков. Очко сегодня трудовое, ребята его заслужили, молодцы. Сегодня мы пропустили в меньшинстве. Не хватило опыта и холодной головы, чтобы правильно сыграть. У многих молодых игроков мало опыта, чтобы доводить такие матчи», — приводит пресс-служба «Сибири» слова Буцаева.
«Сибирь» с 17 очками идет на предпоследней, 10-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 8 ноября новосибирская команда на выезде сыграет против ЦСКА.